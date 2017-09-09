مبارك الخالدي

قدم حارس مرمى نادي الكويت عبدالرحمن الحسينان نفسه في مباراة صعبة ونجح في التصدي لركله جزاء نجم القادسية بدر المطوع، اذ رجح هذا التصدي كفه فريقه لتحقيق الفوز.

وقال الحسينان عقب المباراة «احمد الله على هذا الفوز فالبطولة هي اول حصاد الموسم والذي ارجو ان تكون فاتحة خير على فريقنا وزملائي اللاعبين».

واضاف «كنا الافضل خلال المباراة وخصوصا الشوط الثاني وتفوقنا في الثلث ساعة الاخير بسبب تميز فريقنا باللياقة البدنية رغم صعوبة الاجواء والحرارة القاسية». واهدى الحسينان الفوز لزميله مصعب الكندري الذي غاب عن المباراة بداعي الانذارات، وقال له «لا تحاتي فشباك الابيض في ايدي امينة بتواجد زملاؤك الاحتياط وما راح نقصر».