عبدالعزيز جاسم

قال نائب رئيس جهاز الكرة في «الأبيض» عادل عقلة: إن بطولة السوبر تعتبر أقل بطولة بين البطولات الأربع لكنها في الوقت نفسه معنوية وفاتحة خير على الفريق ان شاء الله كما حصل الموسم الماضي، مشيرا إلى أن الهدف الملغى للكويت والذي لم يحتسب بداعي التسلل قد كان يغير مجرى المباراة وربما نفوز بنتيجة او نخسر إلا أنه كان سيجعل المباراة مفتوحة ولكن في النهاية لا أحد يعلم ما هو مكتوب لذلك تمكنا من الفوز بركلات الترجيح.

وأضاف عقلة ان اللاعبين ابطال دائما ليس لتحقيق اللقب بل لاستمرارهم في الوصول للنهائيات وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على لاعبي القادسية، مشيرا إلى انه راض عن الاداء في انطلاق الموسم وهناك لاعبون قدموا مستوى وآخرون لم يظهروا بمستواهم الحقيقي إلا اننا ندرك ان بداية الموسم تحتاج الى السير خطوة بخطوة من أجل الوصول الى المستوى المأمول.