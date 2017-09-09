مبارك الخالدي

أشاد مدرب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الكويت عبدالله بوزمع بالروح العالية للاعبيه في مباراة كأس السوبر، والتي انتهت بفوز الابيض بركلات الترجيح 5-4.

وقال بوزمع عقب المباراة «نحمد الله على الفوز الذي يمنحنا دافعا قويا لدخول منافسات الموسم، فالبداية مشجعة للغاية، خصوصا ان الفوز جاء على حساب فريق كبير بحجم القادسية».

واضاف «كانت المباراة صعبة وقوية في نفس الوقت وعملنا كجهاز فني على دراسة الفريق القدساوي قبل المباراة ووضعنا الخطة المناسبة لمواجهة المنافس على هذا الاساس».

وأشار الى ان تغير مراكز اللاعبين بسبب ظروف الفريق المنافس والمباراة، وهو ما اتاح لنا تحقيق الفوز، ولكن هذا لا يعني ثبات هذا النهج طوال المباريات، وقال «هناك انخفاض في معدلات اللياقة لدى لاعبين وخصوصا في الشوط الاول وتداركنا هذا الامر خلال الحصة الثانية ونجحنا في تحقيق المطلوب».