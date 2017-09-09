يحيى حميدان

أشاد لاعب فريق الكرة بنادي الكويت طلال جازع بالمستوى الكبير الذي قدمه زملاؤه خلال مباراة كأس السوبر والتي ذهب لقبها الى خزائن «الأبيض»، مشيرا الى ان جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية منذ اليوم الأول لرحلة الاستعداد لهذه المباراة والموسم الجديد ككل. وأشار جازع الى أنه توقع أن تنتهي المباراة عبر ركلات الترجيح، وذلك لكونها المباراة الأولى في الموسم لكلا الفريقين وعدم اكتمال اللياقة البدنية لدى لاعبي الفريقين، على الرغم من بعض الفرص السانحة للتسجيل خاصة لزملائه في الفريق ولكن لم يكتب لنا النجاح في ترجمتها الى أهداف.

وأوضح جازع ان لاعبي الكويت سيكونون أفضل في قادم المباريات وكل هذا في سبيل إسعاد الجماهير الكويتاوية التي تؤازر الفريق دون كلل أو ملل والمطلوب من عندنا أن نهديهم الألقاب وألا يتوقف طموحنا عند حد معين.