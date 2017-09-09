عبدالعزيز جاسم

خسر الفريق الأول لكرة القدم في اليرموك من الترسانة المصري ١-٢ أول من أمس في آخر ودياته في القاهرة بعد أن عاد مساء أمس إلى البلاد. وكان «اليرامكة» خاضوا مواجهتين وديتين الاولى أمام السالمية وانتهت بالتعادل الإيجابي ٢-٢، والثانية تغلب فيها على الشمس المصري ٥-٠.

وقال نائب رئيس جهاز الكرة عثمان الفيلكاوي ان المواجهة كانت قوية وخسرها اليرموك في الدقائق الأخيرة، مشيرا إلى ان الجهاز الفني واللاعبين استفادوا منها كثيرا بعد ان طبق المدرب البرازيلي جانسينيز داسيلفا عددا من الجمل التكتيكية في المباراة.

وبين الفيلكاوي أن تدريبات الفريق ستستأنف مساء غد على ان تكون هناك مواجهة ودية قبل انطلاق دوري الدرجة الأولى ١٦ الجاري والتي سيتم من خلالها تجربة مهاجمين من ساحل العاج وبوركينا فاسو على أن يتم التوقيع مع أحدهما قبل إغلاق باب التسجيل ١٣ الجاري.

وشكر الفيلكاوي جميع القائمين على المعسكر من مجلس إدارة وجهازين فني وإداري واللاعبين الذين التزموا بالتدريبات والتعليمات طوال فترة المعسكر.