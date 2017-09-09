مبارك الخالدي

يعود الفريق الاول لكرة القدم بالنادي العربي الى تدريباته المعتادة عصر اليوم استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل.

ومن المقرر ان يدخل تدريبات «الاخضر» بشكل رسمي اللاعب النيجيري كليمنت فالنتاين ابوكا والذي تم التعاقد معه رسميا الخميس الماضي.

وكان العربي قد تغلب على السالمية اول من امس في مباراة ودية اقيمت على ستاد صباح السالم، وانتهت التجربة بفوز الاخضر بهدف دون رد احرزه حسين الموسوي.

ومنح المدرب محمد ابراهيم الفرصة لكل اللاعبين لخوض التجربة قبل ان يقرر اعتماد قائمة الـ 30 لاعبا، اذ من المقرر ان يشهد الاعلان عنها الاسبوع الجاري.

في سياق متصل، يترقب الجهازان الفني والاداري وصول المحترف الرابع للفريق خلال اليومين المقبلين ليكتمل بذلك عقد اللاعبين المحترفين بعد الانتهاء من التوقيع مع العاجي ابراهيما كيتا والمصري شوقي سعيد والنيجيري ابوكا.

وكشفت بعض المصادر ان اللاعب الجديد سيكون آسيويا يجيد اللعب في مركز الوسط بناء على طلب المدرب ابراهيم.