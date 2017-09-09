عبدالعزيز جاسم

أكد رئيس نادي القادسية الشيخ خالد الفهد أنه راض عن أداء الفريق في المباراة ولم يقصر جميع اللاعبين في أداء واجبهم ورغم ان الحكم لم يحتسب للأصفر ركلتي جزاء إلا انها كرة قدم وتبقى الاخطاء التحكيمية واردة فيها، لذا لا نحمل الحكم أي مسؤولية.

وأضاف: أن ركلات الترجيح حسمت اللقب للكويت ومن اضاع ركلة الجزاء أفضل لاعب في الكويت وافضل من يسدد ركلات جزاء او ترجيح بدر المطوع وهو أمر يحدث بنسبة 1% وحدث اليوم.

وتابع الفهد ذهبت بطولة ومتبق 3 بطولات أهم من السوبر وعلينا التركيز اكثر من اجل تحقيقها.