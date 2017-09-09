مبارك الخالدي

قال مدير فريق القادسية عبدالله الحقان ان المباراة كانت دون المستوى ولا ترتقي الى المستوى الحقيقي لـ «الاصفر» والكويت وانحصر اللعب في معظم الاوقات وسط الملعب.

وأضاف «تأثر اللاعبون بعامل الطقس والحرارة العالية بشكل مباشر اذ قدموا مجهودا مضاعفا فالملعب كان اشبه بحمام سونا، كما ان ارضية ستاد جابر لم تكن على مستوى الحدث ولم تكن مهيأة بشكل جيد لخوض المباراة».

وأردف «ابارك للكويت الفوز والنتيجة وهذه مباراة سوبر ابتسم فيها الحظ للكويت عبر ركلات الترجيح ونحن نتقبل الخسارة بكل روح رياضية فثقافة الايمان بحقيقة كرة القدم وهي الفوز او الخسارة من الامور الثابتة في نفوسنا ونتمنى ان تكون هذه بداية خير على كل الفرق لموسم جديد».