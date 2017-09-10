ناصر العنزي

في أول ردة فعل له بعد خسارة فريقه لقب السوبر أمام الكويت وبعد انتقاده من جماهير الأصفر بسبب عدم ظهوره بمستواه المعهود وإهداره ركلة ترجيحية، قال نجم القادسية بدر المطوع في تصريح مقتضب: أود أن أتأسف لجمهورنا على ضياع كأس السوبر وأنا أتحمل الخسارة وسامحوني على القصور، وبإذن الله القادم أفضل. وكان المطوع قد التحق بمعسكر فريقه متأخرا بسبب ظروف شخصية مما أخر استعداده البدني والذي ظهر واضحا في تحركاته داخل الملعب. وتلقى المدرب داليبور ستاركفيتش انتقادات أيضا بسبب إشراكه للمطوع منذ البداية وكان من الأنسب الاحتفاظ به للشوط الثاني.