أشاد الحارس القطري الدولي السابق أحمد خليل في إشهار جمعية الرياضيين، وهي تصب في صالح الرياضين بالمرتبة الأولى في الاهتمام في شؤونهم وإسناد الرئاسة إلى أحد النجوم الكبار في العصر الذهبي يوسف سويد ومعه نجوم آخرون وائل سليمان واللاعب المئوي والحارسان خالد الشمري وأحمد جاسم، وإذا وجدت هذه الجمعية الدعم فسيكون دورها فعالا.

وأضاف: أتمنى أن يعود الأزرق من جديد إلى الساحة الدولية بعد أن طال غيابه بسبب الإيقاف الدولي، ولابد أن يكون هناك تكاتف لعودتها. وحول أخطر المهاجمين الذين واجههم، قال بشار عبدالله وهاني الضابط هما الأصعب والأخطر. وعن أسباب تراجع مستوى المنتخب القطري، أكد خليل أن الدعم الذي يجده قطاع الرياضة من قبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد سيعيد العنابي كما كان.

وقال: لا أجد نفسى محبا للتدريب واتجاهي للعمل التلفزيوني جاء عن طريق اتصال من قبل رئيس قناة بي ان سبورت ناصر الخليفي الذي طلب مني أن أقدم برنامجا بعنوان تكتيك مدته ساعة لبطولة كأس آسيا 2011، وقد ترددت في البداية، ولكن عبدالله القحطاني شجعني وطلب منى خوض التجربة، ولله الحمد نجحت كمقدم في البرامج والاستوديوهات التحليلية خاصة.