هنأ رئيس مجلس ادارة نادي المعاقين ورئيس اللجنة البارالمبية الكويتية شافي الهاجري رئيس الاتحاد الإماراتي محمد الهاملي بثقة الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الدولية وفوزه بعضوية مجلس إدارة اللجنة خلال الانتخابات التي جرت في ابوظبي خلال الفترة من 5 الى 8 الشهر الجاري.

وأكد الهاجري ان هذا الاختيار يعكس الثقة التي باتت تتمتع بها الحركة البارالمبية الخليجية في الأوساط الدولية، مشيرا الى ان الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الدولية تعد واحدة من أكبر الجمعيات في عالم الرياضة بشكل عام، لاسيما أنها تضم 167 دولة من مختلف أنحاء العالم، وتعنى بالرياضات البارالمبية للمعاقين حركيا على مستوى العالم.

واضاف الهاجري ان الهاملي أحد الشخصيات البارزة على مستوى العالم في خدمة رياضة المعاقين وساهم كثيرا في تطوير الرياضة البارالمبية، ويمتلك سيرة ذاتية رائعة في هذا المجال.

وهنأ الهاجري دولة الامارات العربية بنجاح ممثلها في اللجنة البارالمبية الدولية والذي يأتي تقديرا لمسيرة نجاحاتها الدولية في الارتقاء برياضة المعاقين، مشيرا الى ان دولة الامارات تستضيف سنويا 6 بطولات دولية متنوعة.

وهنأ الهاجري البرازيلي أندريو باريون بفوزه في رئاسة اللجنة البارالمبية الدولية لمدة 4 سنوات مقبلة، وتمنى له التوفيق في اداء رسالته.

واوضح انه اجرى مناقشة جانبية مع الرئيس الجديد تناولت عددا من الأمور تتعلق بدعم وآفاق تطوير رياضة المعاقين في المنطقة.

يذكر ان الكويت قامت عن طريق ممثلها الهاجري بتحركات واضحة مستثمرا علاقاته الدولية الواسعة في دعم الهاملي للفوز بعضوية مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية.