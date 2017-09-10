ناصر العنزي

قال رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم إبراهيم الشهاب: إن هناك أكثر من حل لإيجاد مخرج من أجل رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية، والخطوة الأولى ستكون مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وإخباره بأن الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي اجتمعت وأقرت دون تدخل طرف ثالث «الحكومة» تشكيل لجنة انتخابية لحين إجراء انتخابات حرة دون ضغوط وتدخلات.

وقال شهاب سوف ننتظر رد «فيفا» من أجل المضي في الخطوات الأخرى ونحن مستعدون للذهاب اليهم وإقناعهم بصحة إجراءاتنا وحيادية الجمعية العمومية دون تدخل طرف ثالث، وقال إن أرادوا ان نعقد جمعية عمومية أمامهم حتى يتيقنوا من صحتها.

وأشاد الشهاب بافتتاحية الموسم بعد لقاء السوبر والقادسية وقال إن إقامة المباراة على ستاد جابر كان قرارا موفقا، وأضاف برأيي أن ستاد جابر أفضل من ملعب ويمبلي في لندن.