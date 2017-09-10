يعقوب العوضي

تغادر بعثة فريق كرة اليد الأول في نادي الشباب اليوم الى القاهرة لإقامة معسكر تدريبي خارجي لمدة 15 يوما يخوض خلالها الفريق 4 مباريات ودية استعدادا لمنافسات الدوي العام والمقرر انطلاقه في الأول من أكتوبر المقبل.

ويترأس البعثة مدير اللعبة ناصر الجعيدي ويرافقه منصور جعفر (إداريا) وفهد العنزي (مشرفا) إلى جانب الجهاز الفني بقيادم المدرب شهاب الدريدي ومساعده علي البلوشي ومدرب الحراس جاسم بودستور.

وأكد الجعيدي أن اللاعبين مستمرون في التدريبات اليومية، والتي شهدت حضورا جيدا منهم رغم ارتباط بعض اللاعبين بظروف السفر.

وأضاف: نطمح إلى تقديم موسم جيد والحصول على مراكز متقدمة وحتى التاهل إلى الدوري الممتاز والمنافسه فيه.

وأشاد الجعيدي بالتزام اللاعبين والجهازين الإداري والفني في توجيهات مجلس الإدارة، كما أشاد بمجلس إدارة النادي لتوفيره جميع متطلبات الفريق واللاعبين والمدربين وحرصها على تطوير اللعبة ودعمها للوصول بها إلى أفضل المستويات.

وحول المعسكر، قال: سيتم تحديد المباريات الودية حسب رؤية الجهاز الفني، مشيرا إلى أن القاهرة لديها البيئة المناسبة لإقامة المعسكر لإمكانية إقامة المباريات الودية.

وأخيرا، أثنى الجعيدي على الهيئة العامة للرياضة لتوفيرها المعسكر التدريبي وتسهيلها إجراءات سفر الفريق ودعم اللعبة في مختلف الأندية.