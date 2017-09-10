مبارك الخالدي

تعود إلى البلاد في الثامنة من صباح اليوم بعثه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجهراء قادمة من تركيا بعد انتهاء معسكر الفريق الذي أقيم في إسطنبول استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

ومنح المدرب الصربي بوريس بونياك الفرصة لكل اللاعبين، كما تم اختبار لاعبيه المحترفين وهم: الأردني أحمد هشام والبرازيلي البرتو أنطونيو ديبولا والكاميروني أميبي ارون، حيث خضع أنطونيو وارون إلى تدريبات خاصة ومكثفة بعد التحاقهما بمعسكر الفريق بعد أيام من وصول البعثة إلى تركيا ما استوجب تكثيف الجرعات التدريبية لهما عبر مدرب اللياقة بيتر.

ومن المقرر أن يعود الجهراء إلى تدريباته المعتادة في ستاد مبارك العيار مساء الغد.

وفي شأن متصل، يسعى الجهاز الإداري إلى الحصول على مباراة وديه أخيرة الاسبوع الجاري وقبل مواجهة فريق النصر الجمعة المقبل ضمن الجولة الأولى من دوري VIVA الممتاز.