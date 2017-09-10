أحمد السلامي

أنهى مجلس إدارة نادي الفحيحيل برئاسة حمد الدبوس إجراءات التعاقد مع الحارس شهاب كنكوني المعار من نادي كاظمة لمدة موسم واحد، وذلك بناء على رغبة الجهاز الفني في أن يتولى مهمة حراسة المرمى حارس ذو خبرة وقادر على تنفيذ ما هو مطلوب منه خلال منافسات الموسم الجديد خاصة أن دوري الدرجة الأولى ستكون فيه المنافسة محتدمة بين الفرق للظفر ببطاقة الصعود إلى الدوري الممتاز وهي المهمة التي تسعى لها كل الفرق المشاركة.

الجدير بالذكر أن شهاب كنكوني البالغ من العمر 36 عاما تنقل ما بين عدد من الفرق المحلية ومنها العربي والصليبخات واليرموك ووقع عليه الاختيار ليكون من ضمن حراس مرمى المنتخب الوطني منذ العام 1998 حتى 2009، حيث اعتزل اللعب دوليا بعد مسيره حافله بالعطاء.

وتأتي هذه الصفقة في إطار مساعي رئيس مجلس إدارة النادي حمد الدبوس على تطوير مستوى الفريق الأول لكرة القدم الذي يشرف على إدارته، وذلك من خلال الاهتمام ببناء قواعد وتهيئة كل الظروف المناسبة لتطوير أداء الفريق وتمكينه من المنافسة، حيث كانت البداية في الدفع بعدد من اللاعبين الواعدين إلى المقدمة ومنحهم الثقة الكاملة في أن يكونوا ضمن صفوف الفريق الأول، إضافة إلى تدعيم خطوط الفريق بخدمات عدد من المحترفين المميزين فضلا عن التعاقد مع جهاز فني إسباني بهدف تصحيح وضع الفريق وتمكينه من المنافسة.

وعمل الدبوس على توفير كل احتياجات الجهاز الفني بقيادة الإسباني ليغول، والتي بدأت بالمعسكر التدريبي الذي أقيم في مدينة أنطاليا التركية، والذي اختتم مؤخرا وخاض خلاله الفريق عدد من المباريات التجريبية، حيث ساهمت بتمكين ليغول من التعرف على إمكانات الفريق وقدراتهم وتوزيع الأدوار بينهم واختيار التشكيلة المناسبة التي سيخوض من خلالها الفريق منافسات الموسم الجديد.