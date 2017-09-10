مبارك الخالدي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي في الخامسة والنصف مساء اليوم تحضيراته لمواجهة القادسية 15 الشهر الجاري في افتتاح منافسات الجولة الأولى لدوري VIVA الممتاز، وذلك في لقاء ودي يجمعه مع فريق الشباب على ستاد صباح السالم، والمباراة هي الأخيرة للأخضر لاختبار قدراته بعد أن وضع المدرب محمد إبراهيم يده على التشكيلة المناسبة التي ستخوض منافسات الموسم من خلال المباريات الودية السابقة التي لعبها العربي، وكان آخرها أمام السالمية والتي انتهت بفوز الأخضر بهدف دون رد.

ومن المرجح أن يدخل إبراهيم المباراة بتشكيلته الرئيسة المكونة من سلمان عبدالغفور لحراسة المرمى، وفي الدفاع كل من عيسى وليد وأحمد إبراهيم وشوقي سعيد ومحمد فريح، وفي الوسط إبراهيما كيتا وطلال نايف وبدر طارق وعبدالمحسن التركماني، وفي المقدمة حسين الموسوي والنيجيري فالانتاين ابوكا، علما بأن اللاعب دخل إعدادا خاصا تحت إشراف مدرب اللياقة بوكز قبل 48 ساعة أملا في تجهيزه لخوض مواجهة القادسية المرتقبة.

كما يمتلك إبراهيم عددا من اللاعبين الذين قدموا مستوى مميزا خلال فترة التحضيرات وفي مقدمتهم حمد العنزي وأحمد يونس ومشاري الكندري وخلف أحمد خلف وعلي خلف وعبدالله البلوشي.

وفي شأن متصل، نفى المنسق الإعلامي للفريق مشعل العبكل ما تردد عن شطب إدارة الفريق لعدد من اللاعبين، وقال عبر بيان رسمي في موقع النادي: لم يتم شطب أي لاعب في صفوف الفريق وما تم إثارته عار عن الصحة.

وأضاف: تم إبلاغ عدد من اللاعبين بإمكانية إعارتهم إلى أندية أخرى، مشيرا إلى أن إدارة النادي لم تتلق طلبات رسمية بشأن لاعبي الأخضر، لافتا إلى أن اجتماع الجهازين الإداري والفني سيضع النقاط على الحروف في هذا الخصوص.