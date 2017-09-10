مبارك الخالدي

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت إلى تدريباته مساء اليوم اثر انتهاء الإجازة التي منحها الجهازان الإداري والفني للاعبين، وكان الأبيض قد حقق لقب كأس السوبر على حساب غريمه القادسية بركلات الترجيح 5-4 في المباراة التي جمعتهما على ستاد جابر الدولي الخميس الماضي.

وقرر الجهازان الإداري والفني «طي» صفحة السوبر والبدء في توجيه التركيز نحو بطولة دوري VIVA الممتاز، اذ من المقرر أن يبدأ الكويت مهمة الدفاع عن لقبه كبطل الدوري أمام السالمية الخميس المقبل ضمن الجولة الأولى للبطولة.

وفي شأن متصل، يخضع اللاعب فهد حمود إلى برنامج خاص لإعادة التأهيل اثر تعرضه لإصابة أثناء مواجهة السوبر استلزمت خروجه من المباراة في الشوط الأول حيث أثبتت الفحوصات الطبية إصابته بمتمزق (1سم) ما يعني غيابه 10 أيام عن التدريبات، ومن المتوقع أن يعيد المدرب الأردني عبدالله بوزمع ترتيب أوراقه في الخط الدفاعي تحسبا بعد لابتعاد حمود بداعي الإصابة.

وفي شأن متصل، تردد أن قرب انتهاء الجهاز الإداري في الحصول على توقيع الحارس حميد القلاف، ومن المتوقع ان يصدر بيان رسمي من إدارة الفريق في حال تم الانتهاء من إجراءات التعاقد مع اللاعب لمدة موسمين.