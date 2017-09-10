عبدالعزيز جاسم

تردد مساء امس عن وجود طلب من قبل اتحادات السعودية والإمارات والبحرين لكرة القدم بتأجيل بطولة خليجي 23 المقرر إقامتها في قطر 22 ديسمبر المقبل، وذلك لعدم رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وبالتالي عدم مشاركة الأزرق «زعيم البطولة» في خليجي 23، وجاء هذا الرد حسب بعض المصادر ردا على الكتاب الموجه للاتحادات الخليجية من قبل الأمين العام للاتحاد الخليجي جاسم الرميحي بدعوة الاتحادات لحضور قرعة خليجي 23 في قطر 25 الشهر الجاري.

وكان من المفترض أن تقام البطولة في الكويت حسب الترتيب الأبجدي، إلا أن عدم جاهزية الملاعب وكذلك الإيقاف المفروض على الكرة الكويتية ساهما في نقلها إلى قطر، وفي حال تم رفع الإيقاف ووافقت الجمعية العمومية للاتحاد الخليجي على تأجيل البطولة، فقد يتم تقديم طلب جديد بعودتها للكويت مرة أخرى.