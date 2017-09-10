حقق الفارس راكان الحساوي المركز الأول والثاني في بطولة (كرونبيرغ) الدولية لقفز الحواجز في شوط 120 سم وشوط 135 سم على التوالي فيما تمكن الفارس علي الخرافي من اقتناص المركز الثاني في شوط 130 سم.

وخلال المباراة المقامة في هولندا بمشاركة 15 دولة عربية وأوروبية إضافة إلى اليابان والولايات المتحدة تألق فارسا (نادي الكويت للفروسية) واستطاع الحساوي على الجواد (دابل بي) انتزاع المركز الأول في شوط 120 سم بجولة دون أخطاء. وحلت البريطانية جونا ديكسون على الجواد (كامونا) ثانيا، ثم الهولندي اليس تولبون ثالثا، والإيطالية جينيكا بروغنولي رابعا، والبريطاني جورج ويتيكار خامسا.

كما حقق الحساوي المركز الثاني في شوط 135 سم على الجواد (دينفار) بعد الإيرلندي فيليب ماجونا، فيما حل الهولندي مايكل فان ميرلو ثالثا، ثم مواطنه بيتر بولثوس رابعا، تبعته الإيطالية فرانسيسكا كابوني.

ومن جانبه، تمكن الفارس الخرافي من احتلال المركز الثاني في شوط 130 سم على الجواد (دورميد) في منافسة شديدة مع الفارس البرتغالي رودريغو الميدا، وتبعه البرتغالي رودريغ مارغودا ثالثا، ثم الهولندي باول ويليك.