عودة الأردني الصيفي إلى السالمية

أحمد السلامي

باشر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية محمد الهويدي تدريباته مع فريقه بعد انتهاء إجازته وعودته إلى البلاد وحل المشكلة التي كانت تواجهه مع إدارة الفريق والتي دخل على أثرها التدريبات بصورة رسمية ليكون ضمن كتيبة «السماوي» بصورة رسمية خلال منافسات الموسم الجديد.

وكان الهويدي قد تخلف عن المغادرة مع وفد الفريق الأول الذي غادر البلاد منتصف الشهر الماضي للمشاركة في معسكر تدريبي أقيم في القاهرة واستمر أسبوعين خاض خلالها الفريق عدد من المباريات التجريبية مع فرق مصرية استعد من خلالها للموسم الجديد، ويتم حاليا تأهيل الهويدي وتجهيزه من الناحية البدنية وذلك عبر برنامج تدريبي مكثف حتى يتمكن من الوصول إلى المستوى المطلوب منه والدخول في أجواء الفريق.

وفي السياق ذاته، عقدت إدارة نادي السالمية اجتماعا مطولا مع لاعب خط الوسط غازي القهيدي الذي انقطع عن التدريبات وتخلف عن المشاركة مع الفريق في معسكره المصري بسبب عدم التزام الإدارة بمنحه مستحقاته المالية المتأخرة، وانتهى الاجتماع بمنحه وعدا بتسديد جزء من حقوقه خلال الأيام القليلة المقبلة على أن يباشر تدريباته مع تسلمه الدفعة المستحقة، وهو ما يعني استمرار غيابه لحين انتهاء الأمور.

وكان القهيدي قد فضل التزام الصمت وعدم الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام حول المشكلة التي أدت به إلى الانقطاع عن التدريبات وعدم المشاركة مع معسكر الفريق، حيث فضل أن تبقى المشكلة داخل «البيت السلماوي» وعدم خروجها إلى العلن وذلك التزاما منه بحق النادي عليه والسنوات التي قضاها داخل أروقته كأحد اللاعبين المميزين الذين يحظون باحترام وتقدير من قبل الجميع.

وفي شأن متصل، وصل إلى البلاد المحترف الأردني عدي الصيفي قادما من بلاده بعد انتهاء ارتباطاته مع منتخب «النشامى» وسيباشر اليوم التدريبات مع الفريق بقيادة المدرب الوطني عبدالعزيز حمادة الذي يشرف على إعداد وتجهيز الفريق لأولى مباريات الدوري يوم الجمعة أمام الكويت بطل الدوري في النسخة الأخيرة من البطولة.