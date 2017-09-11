أحمد السلامي

باشر الفريق الأول لكرة القدم بنادي برقان تدريباته اليومية استعدادا لمنافسات بطولة دوري الدرجة الأولى وذلك بعد عودته إلى البلاد وختام معسكره في سلوفينيا والذي حقق نتائج إيجابية من خلاله حسب ما أكده مدير الفريق طالب العتيبي الذي أبدى ارتياحه من مخرجات المعسكر قائلا: لقد حققنا نتائج إيجابية خلال فترة المعسكر وتم إنجاز المهمة بنجاح وفق المعطيات التي تمت مناقشتها مع الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني محمد دهيليس ومساعده رضوان الفالحي اللذين قدما تقريرا متكاملا عن فترة الإعداد بكافة الإيجابيات التي تم تطويرها والسلبيات التي تمت معالجتها بصورة متقنة.

وقال: الفريق خاض 4 مباريات تجريبية في معسكره وقدم نتائج إيجابية، وتمكن الجهاز الفني من توزيع الأدوار بصورة متقنة، ولمسنا كجهاز إداري ومن واقع خبرتنا مدى التطور الذي طرأ على الفريق خلال فترة المعسكر إذ كان الانضباط هو السمة السائدة على كافة اللاعبين الذين التزموا بحضور الحصص التدريبية اليومية والتي كانت تقام على فترتين صباحية ومسائية، وهو الأمر الذي أضفى راحة نفسية لدى الجميع.

وأضاف: الفريق باشر تدريباته بعد عودته إلى البلاد وسيحصل على راحة يوم الثلاثاء على أن يعاود تدريباته بصورة منتظمة استعدادا لمنافسات بطولة الدوري خلال اللقاء الذي يجمعنا مع فريق الفحيحيل يوم السبت والذي نسعى من خلاله إلى إثبات وجودنا والتأكيد على أن الفريق قادر على المنافسة وتقديم المستويات المطلوبة.

ولفت العتيبي إلى أن فريقه مكتمل الصفوف ولا يعاني من أي نقص في الفترة الحالية حيث سيكون أمام الجهاز الفني فرصة كاملة لاختيار من يراه مناسبا من اللاعبين لإشراكهم في التشكيلة الأساسية والاحتياط خاصة، مشيدا في الوقت ذاته بمستوى أداء المحترفين الذين نالوا رضا واستحسان الجميع خلال فترة المعسكر.