عبدالعزيز جاسم

قال أمين الصندوق في نادي الساحل فالح لافي إن إدارة النادي وافقت على تجديد إعارة المدافع أحمد عتيق إلى كاظمة لموسم آخر، مشيرا إلى أن هناك سوء فهم حدث في آلية التعاقد قبل موسم ونصف، حيث يمتلك كاظمة عقدا مع اللاعبين لموسمين ونصف، بينما محضر اجتماع إدارة النادي اعتمد انتقال اللاعب لموسم ونصف، لذلك فضلنا حل الأمور وديا حفاظا على مصلحة اللاعب والناديين خصوصا في ظل العلاقة المميزة التي تربطنا مع إدارة كاظمة وكذلك مع أبناء عتيق سواء احمد أو علي وجاسم وجميعهم ظهروا بمستوى لافت مع الساحل، لافتا إلى أن أحمد عتيق من المواهب المميزة وسبق له أن اختير للمنتخب، متمنيا أن يوفق في مهمته مع البرتقالي.