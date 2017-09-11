أحمد السلامي

تـلقى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة طلال الفاضل عرضـا من قبل أحد الأنديــة العمانية للاحتراف بصفوفها وهو العرض الذي بات يدرسه بصورة جدية لتحديد موقفه سواء بالقبول أو الرفض.

وكان طلال الفاضل قد انقطع عن انقطع عن تدريبات فريقه بسبب تلقيه عرضا من أحد الأندية المحلية لضمه إلى صفوفه إلا أن الإدارة رفضت العرض ورفضت تعويضه مـن نـاحية مادية مما دفعه إلـى الانقـطاع عن التدريبات وعدم المشاركة في معسكر الفريق الذي أقيم مؤخرا في تركيا.

ومن المتوقع أن تعود إدارة نادي كاظمة إلى فتح باب المفاوضات مع الفاضل وبحث إمكانية تسوية الأمر بصورة ودية وعودته إلى تدريبات الفريق حيث يعتبر من اللاعبين المؤثرين الذين يتم الاعتماد عليهم.