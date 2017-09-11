يحيى حميدان

بدأ حكام كرة السلة تدريباتهم الجدية في المعسكر التدريبي المقام حاليا بالعاصمة البوسنية سراييفو، والذي يأتي ضمن استعداداتهم لإدارة مباريات الموسم الجديد المقرر له أن يبدأ أوائل شهر أكتوبر المقبل.

وأدى الحكام تدريبا صباحيا أمس وسط روح معنوية عالية من قبلهم، لاسيما الحكام المستجدين الذين من المقرر أن يسند إليهم تحكيم المباريات في الموسم الجديد وبشكل تدريجي من بطولات المراحل السنية.

ومن المقرر أن يتم تكثيف التدريبات اليومية على فترتين صباحية ومسائية طوال فترة المعسكر التدريبي الذي سيمتد أسبوعين وذلك لزيادة الجاهزية البدنية والذهنية للحكام، الى جانب بعض المحاضرات حول آخر المستجدات على قانون اللعبة.

ويرأس الوفد أمين صندوق اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد سالم المرطة، ويضم الى جانبه 18 حكما.