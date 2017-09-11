عبدالعزيز جاسم

لن يتمكن لاعبا القادسية عبدالعزيز المشعان وضاري سعيد من اللحاق بمواجهة فريقهما في مباراة «الديربي» أمام العربي الجعة المقبل في انطلاق دوري VIVA الممتاز بسبب عدم تعافيهما من الإصابة، حيث يعاني المشعان من إصابة في أسفل القدم، بينما مازال سعيد يعاني من الإصابة في الانكل والتي عانى منها في نهاية الموسم الماضي.

وفي البيت الأصفر أنهى الجهازان الإداري والفني قائمة الـ 30 لاعبا المقرر تواجدها على أقل تقدير مع الفريق حتى موعد الانتقالات الشتوية وأرسل نسخة منها إلى اتحاد الكرة، إلا أن هناك اسمين على أقل تقدير قد ينضمان للقائمة خلال الفترة المقبلة أحدهما محترف والآخر نواف الخالدي الذي لم يكن ضمن القائمة، بل اكتفى الفريق بتواجد ثلاثي الحراس أحمد الفضلي ومبارك الحربي وحمد الخالدي.

ومن المتوقع أن يتم رفع اسم المحترف البرازيلي ريناتو دي ليما ويأتي بدلا منه الكولومبي دييغو كالديرون مهاجم الاسماعيلي المصري والذي شارك مع فريقه أول من أمس وتمكن من تسجيل هدف التقليص لفريقه أمام الاتحاد السكندري ويحقق فريقه الفوز 4 ـ 2.

أما الاسم الثاني فسيكون بعودة الحارس نواف الخالدي بعد أن يتم رفع اسم سلطان العنزي في حال وصول العقد والذي يشارك حاليا مع فريقه الوكرة القطري.