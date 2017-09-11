بوزمع: الأبيض «مستهدف» من الفرق الأخرى والمنافسة على الدوري قوية وشرسة

الكويت يعمل وفق منظومة إدارية وفنية هي سر النجاحات المتتالية

«السوبر» فاتحة خير لمزيد من البطولات

لاعبو الكويت يتميزون بإجادتهم اللعب في أكثر من مركز

ميدو: أستطيع اللعب في أكثر من مركز





أجرى الحوار: مبارك الخالدي ـ عبدالعزيز جاسم

من موسم لآخر والكويت يحصد الألقاب حتى انه لم يترك لمنافسيه أي لقب في الموسم الماضي ليكمل المشوار بتحقيق لقب السوبر في انطلاق الموسم الجديد وكأنه يوجه رسالة جديدة لجميع الفريق مفادها «أيضا نريد جميع الألقاب هذا الموسم»،

وبعد تحقيق اللقب استضافت «الأنباء» المدرب عبدالله بوزمع والمحترف السوري حميد ميدو والمنسق الإعلامي للفريق عمر الزامل، حيث أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت الأردني عبدالله بوزمع أن الفوز بكأس السوبر للموسم الجديد 2017-2018 بعد اجتياز القادسية بركلات الترجيح 5-4 فاتحة خير على الأبيض لكنه لم يأت من فراغ وأن لكل مجتهد نصيبا، مشيرا إلى الدور الكبير لمنظومة العمل الإداري والفني بنادي الكويت والتي يعود إليها الفضل في انتصارات الأبيض خلال العشر سنوات الماضية، وأوضح أن الضغط قبل المباراة كان كبيرا على الجهازين الفني واللاعبين لأن الفوز يعني الكثير لإدارة النادي وجماهيره فضلا عن قوة الغريم القدساوي، متمنيا أن يكون الانتصار بداية خير على الفريق الأبيض الساعي للحفاظ على رباعيته التاريخية التي حققها الموسم الماضي.

من جهته، اعتبر اللاعب السوري حميد ميدو أن انتقاله للأبيض فرصة يتمناها أي لاعب يرغب في زيادة رصيده الشخصي من البطولات، لافتا إلى قوة المنافسة في الدوري الكويتي، كما أعلن المنسق الإعلامي للفريق عمر الزامل أن مفاوضات ناديه لاتزال قائمة مع الحارس حميد القلاف لتدعيم صفوف الفريق، مشيرا إلى دور المنسق الإعلامي وأهميته في عالم كرة القدم، وجاء ذلك عبر الحوار الآتي:

نبارك لكم كأس السوبر فحدثونا عن تحضيراتكم للمباراة؟

٭ بوزمع: نشكر لكم الاستضافة والتهنئة والحقيقة مباراة السوبر كانت مهمة وصعبة في نقس الوقت وحملت في طياتها الكثير ولله الحمد كانت تحضيراتنا جيدة اذ بدأنا الاستعدادات بشكل مبكر كما هي عادة إدارة النادي في كل موسم وانطلقت التدريبات في الكويت لفترة محددة ثم توجهنا إلى معسكر في تركيا توافرت فيه كل سبل النجاح وهنا لا أنسى الدور الكبير لمجلس إدارة النادي ممثلا في رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز المرزوق ونائبه خالد الغانم وأعضاء المجلس وكذلك الدعم المعنوي الكبير للرئيس الفخري رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الذين وفروا لنا كل شيء بما في ذلك اللاعبين المحترفين أو المحليين وفي النهاية لكل مجتهد نصيب.

هل كنتم تحت الضغط قبل المباراة؟

٭ بوزمع: قبل توقيعي مع إدارة النادي كنت على علم بحجم الضغوطات الكبيرة ليست على بوزمع فحسب وإنما على كل مدرب يقبل بمهمة تدريب فريق حصل على كافة بطولات الموسم الماضي في إنجاز تاريخي نادر، فإدارة النادي وجمهوره لا يقبلان إلا التواجد في منصات التتويج، ولكن للأمانة الانتصارات في نادي الكويت هي نتيجة لمنظومة عمل متكامل فنيا وإداريا ولا يمكن أن ينسب الانجاز للجهاز الفني فقط دون الإشارة إلى دعم إدارة النادي والجهاز الإداري وكذلك خبرة ومهارة اللاعبين وروحهم العالية ورغبتهم في إرضاء جماهيرهم.

٭ ميدو: نشكركم على اللقاء وأضيف على كلام الكابتن بوزمع بالفعل المباراة كانت مفتاحا مهما للبطولات المقبلة وبالنسبة للضغوطات فهي أمر طبيعي فلولا عامل الضغط والحماس لا يمكن أن تحقق الفوز أو الإنجاز، وفيما يتعلق باللاعبين فاعتقد الانضمام إلى الكويت فرصة مواتية لأي محترف يرغب في زيادة رصيده الشخصي من البطولات في ظل توافر كل عوامل النجاح.

تناول النقاد ملاحظات حول تشكيلتكم ومراكز اللاعبين في المباراة؟

٭ بوزمع: الكل يعلم أن لكل مباراة ظروفها ونحن كجهاز فني قمنا بدراسة القادسية قبل المباراة بشكل كاف ووضعنا كل الاحتمالات فالمباراة بحد ذاتها لا تحتمل الخسارة كما أن الأصفر فريق قوي جدير بالاحترام حيث حدثت اللاعبين قبل المباراة مشددا على أن احترام الخصم هو السر في التغلب عليه فلعبنا بالأسلوب الذي يكفل لنا الفوز وتحقيق هدفنا ولم نتأثر في الهدف الملغى، اذ ان أخطاء الحكام جزء من اللعبة ولا نحمل أي شخص مسؤولية ذلك، وبالنسبة لمشاركة فهد العنزي كظهير فهنا أشيد باللاعب وإخلاصه وتفانيه وأدى دورا كبيرا ربما لأول مرة يطلب منه ذلك ونجح في أداء مهمته وفق خطة اللعب.

هل ستسمرون على هذا النهج في المباريات المقبلة؟

٭ بوزمع: نحن نعمل لكل مباراة ولدينا عدد كبير من اللاعبين الذين في استطاعتهم اللعب في اكثر من مركز كما أن معسكر تركيا كشف لنا الكثير من الأمور ولم نكن ننظر إلى النتائج بقدر الفوائد الفنية التي تحققت لنا هناك ومنها تجربة اللاعب في اكثر من مركز ولعل هذا هو السر الحقيقي في تميز الأبيض من الناحية الفنية.

البعض يعتبر ان الفوز بركلات الترجيح نوع من الحظ؟

٭ بوزمع: الحقيقة أنا كمدرب ارفض تسمية ضربات الترجيح بضربات الحظ فهي تحتاج إلى تمارين خاصة وتركيز كبير وهذا ما فعلناه قبل المباراة وأثناء التدريبات وتألق لاعبونا في تنفيذها بنجاح كما تألق الحارس عبدالرحمن الحسينان في التصدي لركلة لاعب كبير وخبرة بحجم بدر المطوع ما ساهم في منح لاعبينا مزيدا من الثقة.

ميدو كيف تأقلمت بسرعة مع لاعبي الأبيض؟ وهل اختلفت الأجواء عن ناديك السابق؟

٭ ميدو: اللعب في نادي الكويت مختلف كثيرا عن الأندية التي لعبت فيها سابقا سواء خارج الكويت في فرق الميناء والقوة الجوية العراقيين او التضامن فوجدت في الأبيض إقبالا كبيرا والتزاما من اللاعبين على حضور التدريبات، كما أن الجهاز الإداري يوفر كل شيء للاعبين في سبيل إنجاح مهامهم فضلا عن روح الأسرة الواحدة بين اللاعبين والتي تساهم في انسجام سريع بين اللاعبين.

وصلت قبل المباراة بساعات ألم يكن ذلك مرهقا؟

٭ بوزمع: قبل أن يرد ميدو راهنت على تحمل اللاعب «الشامي» وبالفعل وصل ميدو قبل المباراة بساعات وأدى ما عليه كاملا، ليكمل ميدو الرد بالقول: تواصلت معي إدارة الفريق منذ كنت في طهران، وكانوا في استقبالي في مطار الكويت ولم اشعر بأي إرهاق والحمد لله حققت البطولة مع فريقي وهو ما كنت اطمح إليه.

ما المركز المفضل لميدو؟

٭ ميدو: أجيد اللعب كظهير ايسر او في وسط الملعب وسبق أن لعبت كقلب دفاع وصانع ألعاب ومهاجم سواء في المراحل السنية أو في جميع الأندية التي مثلتها، لكنني في كل الأحوال رهن إشارة الجهاز الفني متى ما طلب مني اللعب في أي مركز بحسب خطة اللعب، وهنا يضيف بوزمع بأن ميدو «جوكر».

ما توقعاتكم للمنافسة الموسم المقبل؟

٭ بوزمع: المنافسة ستكون قوية وشرسة بين كافة الفرق الـ 8 خصوصا وانه لا مجال لفقدان النقاط وندرك أن فريقنا «مستهدف» رياضيا من الفرق الأخرى هذه طبيعة التعامل مع الفريق البطل فالكل يطمح في إيفاقه، وبالنسبة للفرق الأخرى فالقادسية يبقي منافسا عنيدا بخبرة ومهارة لاعبيه والعربي دخل على خط المنافسة في استقطابات كبيرة ومهمة على رأسها التعاقد مع المدرب القدير محمد إبراهيم وهو الخبير في شؤون الكرة الكويتية وظروفها، كما أن السالمية وكاظمة استعدا بشكل جيد فلذلك المنافسة حق مشروع للكل.

٭ ميدو: الدوري الكويتي قوي بدلالة النتائج المتقاربة الموسم الماضي كما أتوقع مزيدا من القوة والاثارة بعد تفعيل نظام الصعود والهبوط.

الزامل: مفاوضاتنا مستمرة مع القلاف

ذكر المنسق الإعلامي للفريق عمر الزامل أن مفاوضات ناديه مستمرة مع الحارس حميد القلاف، لافتا إلى أن الساعات القليلة المقبلة ستكشف وجه اللاعب المقبلة.

وأضاف: بالنسبة لمحترفينا الكل يعلم أن الفريق استقر على الرباعي جمعة سعيد ومحمد كمارا وحميد ميدو وباتريك فابيانو واقفل هذا الملف عند هذا الحد وبالنسبة للاعبين المحليين فنحن نضع أعيننا على اللاعب الأفضل، مبينا أن مفاوضات ناديه مع اللاعب فيصل زايد لم تنقطع بشكل نهائي لكن إدارة نادي الجهراء لم تلتزم بوعودها مع إدارة ناديه.

وعن دور المنسق الإعلامي، قال الزامل ان للمنسق الإعلامي مهمة عمل محددة فهو لا يتدخل في الأمور الفنية إطلاقا لكنه حلقة الوصل بين الإعلام ولاعبي الفريق.

ميدو: كأس العالم حلم كل سوري

أشار اللاعب حميد ميدو إلى أن فرصة منتخب بلاده سورية لا تزال قائمة في الوصول إلى كأس العالم 2018 في روسيا، وقال قدمنا مباريات رائعة وخصوصا الجولات الأربع الأخيرة وتبقى لنا خطوة أخرى تتمثل في اجتياز المنتخب الأسترالي الشهر المقبل قبل الوصول للمباراتين الفاصلتين، وكل ما أتمناه أن يمتلئ الاستاد في مباراة الذهاب لانها الأهم قبل اللعب في استراليا.