أحرز نادي الكويت المركز الأول في بطولة الأندية العربية للناشئين برياضة الجودو فيما حل القادسية ثالثا ضمن البطولة التي شاركت بها 13 دولة عربية.

وحل «الأبيض» اولا ضمن الترتيب العام للبطولة متفوقا على الاتحاد اللبناني الذي نال المركز الثاني، فيما فاز الاتحاد السعودي بالمركز الثالث في ختام منافسات البطولة التي احتضنها ملعب فؤاد شهاب في مدينة جونيه شمال بيروت.

وتضمنت البطولة التي استمرت يومين منافسات ضمن عدة فئات ابرزها «بطولة البراعم» التي تصدرها الكويت وبطولة «الأشبال» التي نال فيها الأبيض المركز الثالث وبطولة «فرق الناشئين» التي تصدرها ايضا متفوقا على الاتحاد اللبناني، فيما نال القادسية المرتبة الثالثة بعد تغلبه على الاتحاد المركزي العراقي.

وقال رئيس وفد نادي الكويت المشارك في البطولة محمد يوسف لـ «كونا» ان النادي يحرص دوما على المشاركة في المنافسات الرياضية المختلفة الإقليمية والدولية لاظهار قدرات لاعبيه المتميزة ورفع اسم الكويت في الخارج.