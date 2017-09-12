اعتمدت اللجنة الانتقالية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة تشكيل جميع اللجان العاملة في الاتحاد.
وقرر أعضاء اللجنة تزكية اللواء متقاعد إبراهـيــم النغيـمش نائبا لرئيس اللجنة الانتقالية.
وجـاء تشكيـــــل اللجان كالآتي: رئيس اللجنة الانتقـــاليــة إبــراهيم الشهــــاب (رئيس اللجنة المالية)، عضو اللجنة الانتقالية ثامر الصالح (رئيس لجنة المسابقات والمراقبين)، عضو اللجنة الانتقالية رشيد الرشيد (رئيس لجنة الحكام ولجنة المقيمين ورئيس لجنة الصالات والشواطئ)، عضو اللجنة الانتقالية عامر الشحومي (رئيس لجنة أوضاع اللاعبين ورئيس التسويق ولجنة الاستثمار)، المحامي خليفة العسعوسي (رئــيــس لجـنــــة الاستئناف)، المحامي نواف الهزاع (رئيس لجنة الانضباط)، د.أنوار النوري (رئيس اللجنة النسائية)، د.أحمد عبدالحميد (رئيس اللجنة الفنية والتطوير)، عقيل مهنا (رئيس لجنة المدربين)، سطام السهلي (رئيس اللجنة الإعلامية)، حمزة الشطي (رئيس لجنة العلاقات العامة) والمحامي صالح القحطاني (محامي الاتحاد).