أحمد السلامي

أعلن أمين السر العام بنادي النصر ورئيس جهاز الكرة خالد الشريدة عن اكتمال صفوف الفريق الأول لكرة القدم وجاهزيته للمباراة الأولى في بطولة الدوري أمام الجهراء والتي ستقام مساء يوم الجمعة وقد تم إعداد لاعبي الفريق من ناحية فنية وبدنية بصورة عالية جدا، حيث بدأت خطة الإعداد للموسم الجديد مع نهاية الموسم الماضي وذلك عبر تجديد الثقة في الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني ظاهر العدواني وتلتها الدخول في التدريبات التي سبقت المعسكر التدريبي الذي أقيم في القاهرة والذي حققنا من خلاله الأهداف المطلوبة.

وقال: الفريق استعد فنيا وبدنيا ونفسيا وتم تجهيز اللاعبين الذين وصلوا إلى مستويات فنية ترتقي إلى مستوى التطلعات، وحصلنا على موافقة نهائية من إدارتي الكويت والقادسية على تجديد إعارة الثلاثي محمد الخالد ومحمد العازمي ومساعد طراد للاستمرار في صفوف «العنابي» وهو ما يساهم بشكل كبير في تدعيم خطوط فريقنا الذي سيكون منافسا شرسا لكافة الفرق المشاركة في بطولة الدوري الممتاز.

وأضاف: النصر في الموسم الماضي قدم مستويات فنية مميزة بشهادة الجميع وحققنا المركز الثالث في بطولة الدوري بواقع 57 نقطة وكان ذلك بناء على عمل جبار بذلته المنظومة المتكاملة في نادي النصر والمتمثلة في الجهازين الإداري والفني واللاعبين وبدعم كبير من قبل مجلس الإدارة الذي وقف خلف الفريق في كل مشاركاته وهو الأمر الذي عاد بشكل إيجابي على نتائجنا.



وختم الشريدة حديثه قائلا: نحن اليوم نتطلع إلى أن يكون فريقنا قادرا على تحقيق العلامة الكاملة أمام الجهراء في أولى مبارياته إذ يعتبر الفوز هدفنا والنقاط الثلاث غايتنا وسنعمل على تحقيق مبتغانا بكل الطرق المشروعة ونحن لدينا لاعبون نثق في قدراتهم ونؤمن بقدرتهم على تحقيق كل ما هو مطلوب منهم.