يعقوب العوضي

قرر الفريق الأول لكرة الطائرة في الشباب تأجيل معسكره المقرر إقامته في القاهرة إلى وقت لاحق وذلك لظروف خارجة عن إرادة الفريق.



وتدرس إدارة النادي إقامة المعسكر بعد البطولة التنشيطية والمزمع انطلاقها أكتوبر المقبل.

وقرر الفريق تعويض المعسكر بإقامة مباريات تجريبية مع الفرق المحلية المتواجدة حاليا، حيث قرر الجهاز الفني بقيادة فريد بن عياشي أن الفريق يحتاج لخوض 4 الى 5 مباريات.



وأكد مدير اللعبة احمد الفيلكاوي أن إقامة المعسكر التدريبي ستتم دراستها من قبل الإدارة قبل انطلاق الدوري، وأضاف: لدينا لاعبون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم.



وتابع: دخول اللاعب المحترف سيعيد المنافسات إلى ما كانت عليه في السابق، كما أن السماح بمشاركة اثنين من اللاعبين من غير محددي الجنسية سيكون له أثر إيجابي على الفرق خاصة إذا كانت المشاركة في مركزين مختلفين.

وأكد ثقته الكبيرة بقدرات الجهاز الفني بقيادة بن عياشي الذي يملك إمكانات كبيرة وقدرة عالية لدفع الفريق نحو الأفضل، مشيرا إلى أن التزام اللاعبين يعكس صورة إيجابية ويبعث على التفاؤل قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل.