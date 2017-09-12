مبارك الخالدي

تغلب العربي على فريق الشباب ٢-١ في المباراة الودية التي جمعتهما مساء امس الأول في آخر تجارب الأخضر قبل مواجهة القادسية الجمعة المقبلة ضمن الجولة الأولى لدوري VIVA الممتاز، سجل هدفي العربي بدر طارق وعبدالعزيز العوضي.

ومنح المدرب محمد إبراهيم الفرصة لكل لاعبيه للوقوف على حالاتهم الفنية قبل اعتماد قائمة الـ٣٠ لاعبا والتي من المقرر أن يخوض بها منافسات الموسم المقبل، ولم يدفع المدرب إبراهيم خلال اللقاء باللاعبين علي مقصيد واحمد إبراهيم بداعي إصابة الأول ومنح مزيد من الراحة للثاني.

وفي شأن متصل، وصل إلى البلاد فجر امس المحترف الأردني محمود المرضي لينضم رسميا إلى صفوف الفريق كمحترف آسيوي، وكان في استقباله رئيس العلاقات العامة حامد الخشاوي والمنسق الإعلامي مشعل العبكل والإداري نادر اسد، وبذلك يكون المرضي هو آخر اللاعبين المحترفين بعد التجديد للعاجي ابراهيما كيتا واستقطاب المصري شوقي السعيد والنيجيري كيليمت ابوكا.



ودخل الأردني مرضي الحصة التدريبية عصر امس وعبر اللاعب عن سعادته بوجوده في صفوف الأخضر، وقال في تصريحات إعلامية سأبذل قصارى جهدي مع فريقي العربي لأستحق الثقة التي منحني إياها مجلس إدارة النادي ومدربه القدير محمد إبراهيم.

وتمنى المرضي أن يحقق الفريق تطلعاته ببلوغ منصات التتويج بتكاتف وتعاون جميع اللاعبين مع الجهازين الإداري والفني وكذلك وقوف الجماهير العرباوية خلف الفريق.