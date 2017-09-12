عبدالعزيز جاسم

قال المنسق الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم في القادسية زياد الشطي إن لاعبي الأصفر مستعدون لمواجهة العربي في افتتاح مباريات الفريقين في دوري VIVA الممتاز الجمعة المقبل، مشيرا إلى أن الجهازين الإداري والفني اجتمعا مع اللاعبين واتفقا على نسيان خسارة لقب كأس السوبر أمام الكويت بركلات الترجيح 4-5 الخميس الماضي، وبات التركيز فعليا على «الديربي» خصوصا وأن لاعبي القادسية يمتلكون الخبرة ولديهم القدرة على تهيئة أنفسهم بصورة مميزة قبل أي مباراة مهمة.

وبين الشطي أن قائمة الفريق تم تسليمها لاتحاد الكرة، لكن هناك وقتا من اجل الشطب وتسجيل لاعب جديد وكذلك الأمر ينطبق على الإعارة، مشيرا إلى أن المفاوضات مع الكولومبي دييغو كالديرون محترف الإسماعيلي المصري بدأت تتعقد أكثر بسبب الأمور العالقة بين اللاعب نفسه وإدارة ناديه الإسماعيلي وحتى اليوم لا يوجد جديد على تعاقد إدارة النادي مع اللاعب، لافتا إلى أن إدارة الفريق قد سبق وقيدت ثلاثي المحترفين المتواجدين حاليا مع الفريق وهم الغاني رشيد سومايلا والبرازيليان تياغو بيريرا وريناتو دي ليما.

وأشار الشطي إلى أن المدافع ضاري سعيد ولاعب الوسط عبدالعزيز المشعان ما زالا تحت مرحلة التأهيل وهما اللاعبان الوحيدان المصابان، أما باقي صفوف الفريق تبقى مكتملة لذلك نحن جاهزون للدوري بصورة والذي نسعى لتحقيق لقبه كما تعود أبناء القلعة الصفراء في السنوات السابقة.