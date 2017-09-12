أحمد السلامي

حسم مجلس إدارة نادي السالمية برئاسة الشيخ تركي اليوسف ملف لاعب الفريق الأول لكرة القدم غازي القهيدي بعد أن تم التفاوض معه والاتفاق على التوصل إلى حلول وسطية ترضي الطرفين الأمر الذي أدى إلى اقتناع الأخير وموافقته على العودة لمباشرة التدريبات مع الفريق.

من جهته علق إداري الفريق يوسف الجاسم قائلا: باشر فعليا لاعبنا غازي القهيدي ومحترفنا الأردني عدي الصيفي تدريباتهما مع الفريق حيث تم حل مشكلته مع الإدارة فيما انتظم الصيفي في التدريبات بعد وصوله من بلاده.

وأضاف: الفريق مستمر في تدريباته باشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني عبدالعزيز حمادة الذي وضع السيناريو الخاص بالمباراة الأولى أمام الكويت والتي ستقام يوم الخميس المقبل، وستكون أول اختبار حقيقي للفريق بعد عودته من المعسكر الذي أقيم في القاهرة ونتطلع إلى أن يثبت الفريق وجوده ويؤكد على جاهزيته وقدرته على المواجهة وتحقيق العلامة الكاملة في انطلاقة الدوري.

وفيما يخص مشاركة العائدين مؤخرا علق قائلا: لا أعتقد أن يسمح الجهاز الفني بمشاركة غازي القهيدي ومحمد الهويدي وذلك لحاجتهما إلى فترة أطول من الإعداد والتجهيز ليتمكنا من الوصول إلى المستوى المتوقع لهما فنيا وبدنيا ويكونا على مستوى قريب من زملائهما اللاعبين، وهو الأمر الذي يحتاج إلى عدة أيام أخرى لتأهيلهما وتجهيزهما وبذلك سيكونان خارج تشكيلة الفريق في أول لقاءاته أمام الكويت على أن يتم تأهيلهما للمباراة الثانية وهو الأمر الذي نرجحه وذلك حرصا من الجهاز الفني على سلامة اللاعبين.

ولفت الجاسم إلى أن الفريق يفتقد خدمات لاعبه فيصل العنزي الذي يعاني من «فتاق» أسفل السرة ويحتاج إلى أسبوع من الراحة التامة ليتمكن من معاودة الدخول في تدريبات الفريق وهو ما يعني خروجه من تشكيلة المباراة.