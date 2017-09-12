يعقوب العوضي

يواصل الفريق الأول لكرة اليد في القرين استعداداته لانطلاق الموسم الجديد مطلع أكتوبر المقبل بتكثيف المباريات الودية بمعدل مباراتين في كل أسبوع، حيث سبق للقرين أن قابل التضامن في مواجهتين والنصر، فيما قابل الصليبخات امس الاثنين وسيلتقي مع الجهراء الخميس المقبل على صالة نادي القرين في منطقة العدان.



وأكد مدير اللعبة بنادي القرين حامد العمران ان انتظام اللاعبين في التدريبات بقيادة المدير الفني عباس طه ومساعده خالد عبدالقادر يعتبر أمرا مميزا، مشيرا إلى أن المدير الفني طه أشرك جميع اللاعبين في المباريات الودية للوقوف على مستوياتهم بمن فيهم لاعبا كاظمة عبدالله السنافي ومحمد العلي المنضمان إلى القرين على سبيل الإعارة إلى جانب لاعب اليرموك محمد البلوشي.

وأشار العمران الى أن الانسجام يتصاعد بشكل تدريجي بين اللاعبين من مباراة لأخرى، متمنيا مواصلة اللاعبين الانتظام في التدريبات للوصول إلى مستوى فني يضمن تواجد الفريق في ركب المقدمة، لاسيما ان القرين ولد كبيرا منذ البداية وخلال الخمس سنوات التي أمضاها في المشاركة في البطولات المحلية كان الفريق دائما في مصاف فرق المقدمة، مؤكدا أن المدير الفني طه بإمكانه المحافظة على سمعة القرين متى ما نفذ اللاعبون البرنامج الموضوع من قبله.

وكشف العمران أن كابتن الفريق عبدالعزيز نجيب تلقى عدة عروض من اندية السالمية والعربي وبرقان وكاظمة، إلا أن نجيب فضل البقاء مع القرين لحاجة الفريق إلى جهوده وهذا يحسب لنجيب الذي ضحى بالعروض من اجل فريقه.