ناصر العنزي

يتداول المتابعون لكرة القدم محاولة وسطاء من جانب القادسية والكويت من أجل انتقال لاعب القادسية سيف الحشان إلى الكويت مقابل انضمام مهاجم الأبيض عبدالهادي خميس لصفوف الأصفر ومثلما يقولون «راس براس»، والحقيقة انها فكرة ناجحة من أجل التغيير والتجديد وتحفيز اللاعبين على تقديم الأفضل في نادييهما الجديدين.

سيف الحشان غائب عن فريقه بعد ان احترف في الشباب السعودي وأصيب، ويرغب في العودة لممارسة الكرة بعد أن غاب طويلا عن الملاعب ولكن مشاركته مع القادسية غير مضمونة بسبب مطالبات مادية يرغب اللاعب في الحصول عليها قبل التوقيع، وهذا ما يرفضه النادي الذي يشترط عودته بلا شروط، ولو انتقل الحشان للكويت فإنه سيجد مساحة كبيرة للتألق لقدرته على التميز.

عبدالهادي خميس من المهاجمين المقتدرين ويملك ميزة السرعة مع حسن التهديف، لكنه لا يلعب أساسيا لوجود مهاجمين محترفين وهما جمعة سعيد وفابيانو ما يسبب له ضيقا وعبر عن ذلك بعد الفوز بكأس السوبر ثم وجه اعتذارا لجماهير العميد وتقبلوا اعتذاره لعلمهم بحرصه الشديد على خدمة فريقهم، ولو انتقل خميس للأصفر فإنه أيضا سيجد مكانا أساسيا ومساحة للانطلاق، ولو لعب عبدالهادي خميس إلى جانب بدر المطوع فسيكون مشهدا يستحق التأمل.