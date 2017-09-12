حقق متسابق الدراجات المائية عبدالله الفاضل المركز الأول في بطولة الولايات المتحدة الأميركية للسنة الثالثة على التوالي بفئتي غير المعدل والمعدل لكبار المحترفين.



وقال الفاضل لـ «كونا» ان تحقيق لقب البطولة وإنهائها من غير إصابات هو خير استعداد لبطولة العالم التي ستقام خلال الفترة من الثاني حتى الثامن من أكتوبر المقبل في بحيرة هافاسو بولاية أريزونا الأميركية.



وأشار إلى أن الظروف الجوية كانت بالغة الصعوبة ولم تواجهه في السابق حيث بلغ ارتفاع الموج من ثماني إلى عشر أقدام في بحيرة ميشيغين «إلا أنني تمكنت من تجاوز كل الصعوبات التي واجهتني وتحقيق اللقب في مواجهة نخبة المتسابقين الأميركيين ومن كل دول العالم».

وشكر الفاضل كل من الخبير الفني عيسى العبدالجادر ومساعده محمد تيفوني على وقوفهما بجانبه بالسباق ومتابعة كل النواحي الفنية والميكانيكية، اضافة الى خطط السباق الفنية.

وأهدى الفاضل هذا الإنجاز لصاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين والشعب الكويتي، مثنيا على الدعم الذي حصل عليه من قبل الرعاة وهم شركة الخطوط الجوية الكويتية والبنك الكويت الدولي وشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية.

يذكر أن المتسابق الفاضل حقق في السابق لقب بطولة العالم السنوية التي تقام في بحيرة هافاسو الأميركية، كما أنه يعتبر العربي الوحيد الذي حقق لقب بطولة الولايات المتحدة الأميركية.