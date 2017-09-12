مبارك الخالدي

أعلن نائب رئيس الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت عادل عقلة نجاح مفاوضات إدارة ناديه مع الحارس الدولي حميد القلاف قادما من النادي العربي لينضم اللاعب إلى صفوف الأبيض.



وقال عقلة عبر بيان رسمي لموقع النادي إن الصفقة تمت بعد مجهود كبير لنائب رئيس النادي خالد الغانم الذي قام بجهد كبير ومتواصل في الأيام القليلة الماضية مع إدارة النادي العربي لتنتهى بإتمام الصفقة.

وتمنى عقلة التوفيق للاعب مع الأبيض كما وجه الشكر لإدارة النادي العربي.

من جهته شكر، القلاف إدارة العربي وجماهيره عبر حسابه الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: أتقدم بجزيل الشكر لمجلس إدارة النادي العربي وجماهيره على موافقتهم لي بالانتقال إلى الكويت، وأتمنى من الله التوفيق.

الجدير بالذكر، أن تواجد القلاف إلى جوار الحارس مصعب الكندرى سيشعل المنافسة بينهما على حراسة مرمى الأبيض، ما يؤدي إلى ارتفاع المستوى الفني لهما.



وفي شأن متصل، تتواصل تدريبات الفريق بقيادة المدرب الأردني عبدالله بوزمع استعدادا لمواجهة السالمية الخميس المقبل ضمن الجولة الأولى لدوري VIVA الممتاز.