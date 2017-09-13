مبارك الخالدي

أعلن نائب رئيس جهاز الكرة بالنادي العربي خليل البلام اكتمال استعدادات «الأخضر» لمواجهة غريمه الأزلي القادسية الجمعة المقبل في افتتاح منافسات دوري «VIVA» الممتاز.

وقال البلام في تصريح اعلامي عقب تمرين الفريق مساء اول من امس إن صفوف الفريق اكتملت بعد دخول الاردني محمود المرضي للتدريبات.

واضاف: استعداداتنا لمواجهة «الأصفر» عادية ومعروفة وليس فيها اي نوع من التحفيز او الضغوطات.

وأردف: معنويات لاعبينا عالية، واللاعبون يعرفون المطلوب منهم، كما ان الجهاز الفني بقيادة المدرب محمد ابراهيم قام بواجبه على أكمل وجه، والمباراة أمام الاصفر كبيرة وهي مباراة «ديربي» لا تخضع للمقاييس كما هو معلوم للجماهير الرياضية، ونتمنى ان نخرج بنتيجة تفرح الجماهير العرباوية.

وعن محاولات الإدارة ضم لاعبين محترفين، أوضح البلام: من طبيعتي الا أتحدث عن الاستقطابات او التفاوض مع لاعبين الا بعد ان تنتهي تلك المحاولات بنجاح.

ومضى قائلا: نعم تحدثنا الى الكثير من اللاعبين وبعض المحاولات فشلت لأسباب مختلفة والبعض منها لا يزال قائما حتى آخر لحظة لموعد اغلاق باب التسجيل.

وأشار البلام الى أن شهادته في الجمهور العرباوي مجروحة ويثق في مؤازرتهم ودعمهم للفريق وكثر الله خيرهم و«جمهورنا عارف شلون يتعامل مع المباراة».