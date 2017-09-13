أحمد السلامي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الفحيحيل حمد الدبوس عن وصول المدافع المغربي عبد الكريم بوزلماض الى البلاد للمشاركة في تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بخدماته بعد مفاوضات طويلة اتسمت بالسرية وتوصل على إثرها الطرفان لاتفاق يقضي باحترافه لمدة موسم واحد قابل للتجديد.

وكان بوزلماض قد سبق ولعب في صفوف عدد من الفرق المغربية وآخرها الاتحاد الرياضي البلدي لأيت ملول وفريق حسنية أغادير وغيرها من الفرق.

ويمتاز بوزلماض البالغ من العمر 22 عاما بالقوة الجسمانية والتمركز الصحيح ويجيد تأدية الأدوار الدفاعية وقد تم التعاقد معه بناء على رغبة الجهاز الفني الذي أبدى اعجابه بإمكاناته وقدرته على سد الثغرة الدفاعية.