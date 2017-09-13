عبدالعزيز جاسم

تعاقد فريق الكرة بنادي الصليبخات مع لاعب المنتخب الأولمبي السابق ونادي النصر حمد العتال تدعيما لصفوف الفريق استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

وفرض العتال نفسه في السنوات الأخيرة واحدا من اللاعبين البارزين قبل أن يتم اختياره لـ «الأزرق الأولمبي»، إذ يتميز بالمجهود الوافر داخل الملعب فضلا عن مهارته العالية.

الجدير بالذكر أن الصليبخات استعد لخوض منافسات الموسم الجديد مبكرا بالتوجه إلى القاهرة، حيث أقام معسكرا لمدة أسبوعين تخلله عدد من المباريات الودية قبل أن يعود إلى البلاد ليخسر أمام الكويت 0-5، ثم فاز على النصر 1-0.