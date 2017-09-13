تواصل دورة المراقب الإداري «المنسق المحلي» التي ينظمها اتحاد الكرة بمقر الاتحاد بمنطقة العديلية خلال الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر الجاري فعالياتها، وذلك بحضور عدد من المراقبين والإداريين.

وحاضر في الدورة أمس الأمين العام للاتحاد د.محمد خليل ورئيس اللجنة الإعلامية سطام السهلي.

وتطرق الأمين العام إلى أهم التحديات التي تواجه المراقب الإداري خلال عمله، وكذلك الإجراءات الإدارية وقائمة التجهيزات للمراقب الإداري.

أما رئيس اللجنة الإعلامية فتحدث عن كيفية تنظيم المؤتمرات الصحافية واستخراج البطاقات لجميع العاملين بوسائل الإعلام الخاصة بجميع البطولات، إلى جانب تسهيل مهمة وسائل الإعلام خلال تغطية الأحداث الرياضية وتزويدها بالعديد من المعلومات المتاحة.