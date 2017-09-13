إدارة القادسية فضّلت التمسك باللاعب

مبارك الخالدي

أوضح نائب رئيس جهاز الكرة بنادي الكويت عادل عقلة ان ادارة النادي اوقفت مفاوضاتها مع لاعب القادسية طلال العامر.

وقال عقلة في تصريح اعلامي: ان نائب رئيس مجلس الإدارة خالد الغانم طلب خدمات العامر من رئيس مجلس ادارة نادي القادسية الشيخ خالد الفهد، لكنه تمسك بلاعبه وبهذا انتهى ملف النقاش حول اللاعب.

من جهته، اكد مدير جهاز الكرة بالقادسية سعود بوحمد ما اثير حول رغبة الكويت في ضم العامر، مشيرا الى ان ادارة الاصفر رفضت الطلب.

وكانت ادارة الابيض قد حصلت على توقيع الحارس حميد القلاف قادما من العربي، كما تسعى الإدارة الى تعزيز صفوف الفريق عبر التعاقد مع لاعبين محليين، اذ تشير التوقعات الى ان خط التفاوض مع لاعب الازرق والجهراء فيصل زايد سيظل مفتوحا حتى الساعات الأخيرة لمساء اليوم وقبل اغلاق باب تسجيل اللاعبين.