مبارك الخالدي

دخل الهداف البرازيلي فرانسيسكو توريس تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجهراء مساء امس.

ويتمتع اللاعب بسيرة ذاتية لافتة جعلته ابرز هدافي الدوري الأردني مع فريقه السابق الوحدات.

وجاء اختيار اللاعب بديلا لمواطنه انطونيو الذي ظهر بشكل متواضع خلال المعسكر الذي اقيم في تركيا. ومن المتوقع ان يتم قيد وتسجيل الوافد الجديد اليوم بسجلات اتحاد الكرة.

وفي شأن متصل، ابتعد قائد الفريق الجهراوي عبدالرحمن السربل عن التدريبات لإصابته بالغضروف، حيث من المقرر ان يجري اللاعب عملية جراحية قد تجبره على الابتعاد عن الملاعب فترة لا تقل عن الشهر.

الجدير بالذكر ان الحصة التدريبية التي اجراها الجهراء مساء امس هي الاولى للفريق منذ عودته من معسكره التركي.