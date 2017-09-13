أعلن أمين الصندوق في نادي الألعاب الشتوية أحمد العمران، عن استمرار التدريبات اليومية للألعاب الجماعية والفردية في النادي، وفق جداول تم إصدارها تحدد مواعيد ومكان وتوقيت التدريبات.

وأوضح العمران ان منتخب الشباب بات تحت ادارة مدرب صربي هو بويان بينما وصلت المدربة الإيطالية اليس لوبارديا وتسلمت مهمة تدريب لاعبات «الفيجر».

وقال ان منتخب الرجال لهوكي الجليد يتدرب ايام السبت والاحد والاثنين والاربعاء في الصالة الكبرى للتزلج بتوقيتين من الساعة 8-10، ومن 10-12 مساء، فيما يتدرب منتخب السيدات للعبة ذاتها، ايام الاحد والاثنين والثلاثاء في الصالة عينها من الساعة 6-8، ومن الـ 8-10 مساء، بينما يتدرب منتخب الشباب للهوكي يومي السبت والاثنين في الصالة الكبرى من الساعة 6 الى الـ 8 مساء.

وكشف العمران ان ادارة النادي أطلقت بقوة لعبة فردية مهمة ستلقى الاقبال من الفتيات والرجال وهي لعبة «الفيجر سكيتينغ» او الرقص الإيقاعي على الجليد وانضم اليها 7 لاعبات يتدربن يومي الاحد والثلاثاء في الصالة الصغرى الساعة 4-6 مساء، مشيرا الا ان مدرسة هوكي الجليد مازالت تستمر التدريبات فيها وسط إقبال منقطع النظير من المواهب الكويتية ودعم الاهالي وثقتهم في ابناء نادي الالعاب الشتوية وعلى رأسهم رئيس النادي فهيد العجمي وباقي الاعضاء.

وكان منتخبا السيدات والشباب عادا من معسكر التشيك الذي أقيم مؤخرا حيث استفادت منه اللاعبات برفقة أهاليهن وللمرة الاولى في تاريخ الرياضة الكويتية والنادي ان يقيم منتخب للسيدات في لعبة الهوكي في معسكر خارجي.

واعتبر العمران ان الدعم الكبير المقدم من الهيئة العامة للرياضة ومن ادارة الرياضة للجميع امر مهم يصب في مصلحة الشباب الكويتي ويعمل على توفير وتذليل العقبات امامهم لتحقيق رغبتهم في ان يكونوا خير سفراء للكويت ورياضتها في الالعاب الشتوية.