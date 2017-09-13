يحيى حميدان

حصلت ادارة نادي الصليبخات على موافقة الهيئة العامة للرياضة لإقامة معسكر تدريبي لفريق كرة السلة والذي تحدد له أن يكون في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 20 الشهر الجاري وحتى 5 أكتوبر المقبل وذلك استعدادا لخوض غمار الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يضم الوفد 16 لاعبا الى جانب المدرب فهد برجس ومساعده خالد نمر، وسيخوض الصليبخات 3 أو 4 مباريات تجريبية مع عدد من الفرق المصرية المعروفة وذلك في صالة ستاد القاهرة والتي ستحتضن تدريبات الفريق طوال فترة المعسكر. وعقدت ادارة الصليبخات صفقة تبادلية مع نظيرتها في التضامن، عبر انتقال اللاعب ضيف الحمدان من الأول الى الثاني في مقابل الحصول على خدمات لاعب الارتكاز محمد الحرص. وكشف المدرب برجس أن المعسكر المصري سيشهد اختيار عدد من اللاعبين الصاعدين من فريق الناشئين بالنادي وذلك لمنحهم الفرصة للاحتكاك وتطوير مستوياتهم الفنية عبر تكثيف التدريبات اليومية لهم.

وبين برجس أن هدف الصليبخات سيكون الوصول الى مراكز الوسط والدخول على أقل تقدير إلى منافسات الدوري الممتاز الذي يتأهل اليه الفرق صاحبة المراكز الستة الأولى بعد ختام الدور التمهيدي.

وأضاف أن الصليبخات حقق 3 انتصارات فقط في مجمل مباريات الموسم الماضي وسنسعى لتحقيق انتصارات أكثر في الموسم الجديد في حال ابتعد شبح الإصابات عن اللاعبين وكانت الصفوف مكتملة.