يعقوب العوضي

تلقى فريق اليد الأول في نادي الساحل خسارته الأولى في المعسكر التدريبي في القاهرة بنتيجة ٢٨-٣٢ من فريق هيلوليدو المصري، وذلك في إطار استعدادات الساحل لمنافسات الدوري العام المزمع انطلاقه أكتوبر المقبل في معسكره الخارجي في مصر، ومن المقرر ان يواجه اليوم فريق الزهور.

وكان الساحل، قد فاز في أولى مبارياته التجريبية بنتيجة ٣٠-٢٩، على فريق الترسانة المصري وسيخوض رابع مبارياته الودية غدا مع فريق الداخلية.

وفي السياق نفسه، اكد رئيس الوفد وامين الصندوق فالح لافي ان المعسكر يأتي بثماره وان اللاعبين في تحسن مستمر في الجوانب الفنية كما ان اللياقة البدنية تتصاعد تدريجيا.

وأثنى لافي على جهود الجهاز الإداري بقيادة فهد العنزي مدير اللعبة وعلى الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني حسام الدين الذين يبذلون جهودا مضاعفة للوصول الى الأهداف المرسومة.

وقال نتطلع الى الوصول بالفريق الى المنافسة على الصعود الى الدوري الممتاز وتحقيق إنجازات جديدة تحسب للعبة.

ووجه شكره الى الهيئة العامة للرياضة لتوفيرها المعسكر التدريبي وحرصها على دعم الرياضة في مختلف الألعاب.

بدوره، أكد مدير اللعبة فهد العنزي ان الجميع يعمل على قدم وساق لتجهيز الفريق وتوفير متطلبات اللاعبين والجهازين الإداري والفني بغية تحقيق الأهداف المنشودة، وأضاف: لدينا لاعبون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم ونثق بالجهاز الفني لتحقيق أهداف الفريق.

وأثنى العنزي على مجلس إدارة النادي لتوفيره احتياجات الفريق وتوفيره البيئة المناسبة لإعداد فريق قادر على المنافسة.