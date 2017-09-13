عاد الى البلاد وفد فريق نادى الكويت للجودو بعد فوزه بلقب البطولة العربية السادسة للناشئين والرابعة للناشئات والأولى للأشبال التي أقيمت في لبنان.

وكان في استقبال الوفد سعاد حاكم مدير إدارة الأندية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة نيابة عن مدير عام الهيئة وعدد من أعضاء مجلس إدارة نادى الكويت واتحاد الجودو وأولياء أمور وذوي اللاعبين.

ونقلت سعاد للاعبين وأسرة نادي الكويت تهنئة الشيخ احمد المنصور مدير عام الهيئة ونائبه د.حمود فليطح على الإنجاز المشرف وتمنياتهم بمواصلة العطاء والنجاح في البطولات المقبلة. وأكدت حرص الهيئة على دعم أبطال الكويت في مختلف الألعاب لتمكينهم من تحقيق الإنجازات وان الهيئة لم تدخر جهدا في تيسير الأمور المتعلقة بإعداد الفريق ومشاركته في البطولة.

من جانبه، أشاد رئيس الوفد محمد يعقوب يوسف بالأداء الرجولي للاعبين الذين اثبتوا جدارتهم وتمكنوا من حصد اللقب متفوقين على المنتخب اللبناني الذي حل ثانيا والسعودي الذي احتل المركز الثالث، مشيرا إلى ان النادي شارك في منافسات البراعم وتمكن من إحراز ميداليتين ذهبيتين كما حقق المركز الثالث في فئة الأشبال والميدالية الذهبية في منافسات الناشئين (فرق).

وأهدى يعقوب الفوز إلى الهيئة العامة للرياضة التي قدمت كل الدعم الذي مكن الفريق من احراز لقب البطولة ومجلس إدارة نادى الكويت والشعب الكويتي. وأضاف ان نادى الكويت سيشارك نهاية هذا الشهر في البطولة الآسيوية للعمومي في منغوليا وبطولة الشباب التي ستقام في جدة في أكتوبر المقبل.