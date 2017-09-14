عبدالعزيز جاسم

«خلاص نسيتوه» بهذه العبارة تخاطب الجماهير لاعبي العربي وكاظمة والسالمية والجهراء بعد أن غابوا عن منصة تتويج الدوري طوال السنوات الماضية تاركين القادسية والكويت يتنافسان فيما بينهما، حيث حقق الأصفر 9 ألقاب، بينما حقق الأبيض 6 بطولات بسبب الجهد الكبير والعمل المميز الذي قاما فيه بتطوير المراحل السنية والفريق الأول ليحصدا الألقاب ليس على مستوى الدوري بل على مستوى باقي البطولات المحلية وكذلك القارية.

ويعتبر الأخضر هو آخر منافس على الدوري بعد أن حققه موسم 2001- 2002، ليسمح لغريمه التقليدي بتجاوزه بلقب وحيد بعد أن كان متوفقا عليه بـ 8 ألقاب عندما حقق آخر بطولة دوري وبات الآن (الأصفر 17 والأخضر 16 لقبا)، وتعتبر أفضل نتيجة للعربي طوال المواسم الـ15 الماضية هي تساويه مع الكويت بنفس الرصيد من النقاط 66 في موسم 2014-2015 لكن فارق المواجهات حسم اللقب للأبيض آنذاك.

وفي كل موسم يمني العرباوية النفس بالعودة لمعانقة درع الدوري إلا أن هذا الحلم دائما ينتهي مع انتهاء القسم الأول إلا في بعض الحالات النادرة، وفي الموسم الحالي عاد الأمل بتحقيق اللقب المفقود بعد التعاقد مع المدرب المميز محمد إبراهيم الذي يعتبر من أكثر المدربين خبرة في التعامل مع الفرق المحلية وسبق له أن حقق البطولة مع القادسية والكويت.

السالمية والغياب

وإذا كان العربي غاب عن 15 لقبا، فإن السالمية تجاوزه في ذلك بغياب امتد لـ17 عاما بعد أن حقق لقبه الأخير في الدوري موسم 1999-2000 وهو اللقب الرابع للسماوي، ومنذ ذلك الحين لم يجد السالمية نفسه رغم العمل الكبير الذي يقوم به الفريق من تعاقدات محلية ومحترفين ويعتبر أفضل إنجاز للفريق موسم 2015- 2016، عندما حقق الوصافة وقتها برصيد 60 نقطة وبفارق نقطتين عن القادسية البطل.

كاظمة يعاني

وتعتبر معاناة كاظمة في تحقيق اللقب أمرا محيرا، فالفريق غاب لفترة طويلة منذ موسم 1995-1996، وعلى الرغم من تحقيقه الوصافة موسم 2008- 2009 بفارق 4 نقاط عن القادسية البطل، إلا أنه عاد وغاب مرة أخرى وابتعد عن المنافسة على اللقب طوال السنوات الماضية، وتعتبر أفضل نتيجة له خوضه لمباراة فاصلة أمام الكويت على لقب الدوري موسم 2006-2007 لكنه خسرها بهدفين ليحتل الوصافة.

الجهراء «صچ ناسي»

أما الجهراء فأمره غريب فبعد أن كسر احتكار خماسي الأندية وحقق الدوري موسم 1989-1990 ظن الجميع أنه سيكون أحد فرسان الدوري المقبلين إلا أنه تراجع بشكل مخيف ولم ينافس على اللقب بشكل كبير وبات يصارع بين الهبوط والبقاء في المواسم التي تلعب بنظام الدرجتين، أما المواسم التي تلعب بنظام الدمج فكان في معظمها ضيف شرف لكنه استعاد جزءا من عافيته في المواسم السابقة واكتفى بالمركز الثالث بـ57 نقطة موسم 2014- 2015.

ضيوف أم منافسون ؟

وفي الدوري الممتاز الموسم الحالي هناك فريقان لم يحققا اللقب في وقت سابق هما النصر والتضامن فهل يكونا ضيفا شرف أم منافسين على اللقب خصوصا العنابي الذي كان من أفضل فرق الموسم الماضي بعد أن حقق المركز الثالث.