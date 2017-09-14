ناصر العنزي

تنطلق مساء اليوم مسابقة دوري VIVA للدرجة الممتازة في ثوبها الجديد بعد سنوات من دوري الدمج، حيث تتنافس «8» فرق للفوز بلقب الكبار من ثلاثة أقسام بواقع مباراتين في الأسبوع، وستكون المباريات ذات تنافس كبير بين فرق تتأهب في كل جولة.وتقام اليوم مواجهتان تجمعان الكويت حامل اللقب وصاحب الرباعية في الموسم الماضي مع السالمية على ملعب الصداقة والسلام، فيما يستضيف التضامن على ملعبه في الفروانية كاظمة في لقاء البحث عن النقاط الثلاث الأولى.

مواجهة متجددة

ما زال الأبيض يتذكر تفاصيل فوزه بلقب الدوري في الموسم الماضي في مواجهة مثيرة مع خصمه اليوم السالمية عندما حول تأخره بهدف إلى فوز ثمين في «9» دقائق تاريخية وسجل له فهد الهاجري ثم جمعة سعيد، وكانت بالفعل واحدة من اجمل المباريات، واليوم يتجدد اللقاء بينهما في انطلاقة المسابقة ولكن مع بعض التغيير في اللاعبين والجهاز الفني.

الكويت يلعب بشهية مفتوحة بعد أن «استفتح» بلقب السوبر على حساب القادسية ويهمه اليوم أن يتخطى خصما عنيدا في طريقه نحو المنافسة على اللقب، ويدخل مدربه الأردني عبدالله أبوزمع بخيارات واسعة من اللاعبين، حيث يوجد في كل المراكز أكثر من لاعب للعب أساسيا، ويتجه أداء الكويت عادة نحو السرعة في تبادل الكرات والتدوير في مراكزهم ولهم في خط الوسط لاعبون مقتدرون مثل فهد العنزي وطلال جازع ومحمد كامارا وصالح البريكي، وفي خط المقدمة يشكل جمعة سعيد خطورة متناهية على دفاع الخصم إذا وصلت إليه الكرة مثلما يريد ويلعب بجانبه البرازيلي باتريك فابيانو قادما من كاظمة كما يحتفظ المدرب بالمهاجم الخطر عبدالهادي خميس للزج به وقت الحاجة.

السالمية استعد بمعسكر خارجي واشرك المدرب عبدالعزيز حمادة كل العناصر المختارة، ودعم السماوي صفوفه بالمهاجم فراس الخطيب الذي سيضيف لفريقه خبرة جديدة في خط المقدمة، وجدد حمادة في صفوف الفريق وأشرك بعض اللاعبين الشباب الذين أحسنوا في لعبهم، ويعلم مدرب السالمية أنه سيواجه هجوما مكثفا منذ البداية، وعليه أن يحسن التعامل معه من خلال تشكيل خطين خلفيين للدفاع عن مرماه، ويحسن السالمية عادة التعامل مع الكرات المرتدة بفضل قدرات لاعبيه الهجومية.

لقاء متكافئ

يذهب كاظمة للقاء التضامن بعد أن أجرى تعديلات في صفوفه، حيث تعاقد مع المدافع السنغالي عمر دياكييت ولاعب الوسط جوليانو فرنادنيز من تيمور الشرقية والمهاجم والإبقاء على المدافع البرازيلي اليكس ليما، ويغيب عن البرتقالي طلال الفاضل الذي طلب الانتقال من ناديه، وتعاقد كاظمة مع مدرب جديد وهو البرتغالي انتوني اوليفيرا حيث طلب تصعيد عدد من لاعبي فريق الشباب.

التضامن يقوده المدرب الوطني ماهر الشمري في اول موسم له مع الفريق وتم تجهيزه في معسكر خارجي واطمأن المدرب على جاهزية لاعبيه، كما تم التعاقد مع المحترفين البرازيليين ياغو لويس مواطنه لوكاس سيلفا والأردني فادي عوض، وقدم التضامن في الموسم الماضي مستويات جيدة مكنته من التواجد في دوري الكبار، واستعان الشمري بعدد من لاعبي الشباب الذين حققوا الدوري والكأس في الموسم الماضي.

«أبناء الفروانية» يختتمون تعاقداتهم بـ «سوزا»

عبدالعزيز جاسم

تمكن التضامن من إنهاء عقد رباعي المحترفين قبل إغلاق سوق الانتقالات بساعات مساء أمس بعد أن وقع مع المهاجم البرازيلي برناردو دي سوزا، لينضم لمواطنيه لوكاس سيلفا وياغو لويس والأردني فادي عوض.