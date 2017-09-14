يعقوب العوضي

تتجه بعثة الفريق الأول لكرة اليد في كاظمة الى صربيا غدا لإقامة معسكر تدريبي خارجي لاسبوعين ضمن استعداداته لخوض غمار منافسات الدوري العام لكرة اليد، والذي ينطلق في الأول من أكتوبر المقبل.

ويترأس البعثة مدير اللعبة عمر الملا ويرافقه مدير الفريق احمد الدوسري إلى جانب الجهاز الفني بقيادة رابح غربي و19 لاعبا.

في السياق نفسه، ضم الفريق حارس المرمى حسن بوعباس لموسم واحد قابل للتجديد في صفقة انتقال حر.

واكد الدوسري أن كاظمة يقوم بتعاقدات مدروسة لتدعيم صفوف الفريق من أجل العودة للمنافسة على مختلف الألقاب، قائلا «يجب استغلال المعسكر لتحسين المستوى الفني العام وزيادة الانسجام بين اللاعبين، خصوصا بعد التعاقد مع عدد من اللاعبين الجدد».

واثنى الدوسري على الجهازين الإداري والفني، مشيرا إلى أن الجميع يعمل على قدم وساق لتوفير بيئة تدريبي تتناسب مع طموح اللاعبين والمدربين.

ووجه شكره لمجلس إدارة النادي لحرصها على دعم لعبة اليد بمختلف المراحل السنية وتوفيرها متطلبات اللاعبين والجهازين الإداري والفني، كما شكر الهيئة العامة للرياضة لتسهيلها إقامة المعسكر.